كشفت وزارة الدفاع الروسية عن تجهيز الجيش الأوكراني والكتائب النازية تحصينات ونقاطا نارية في المرافق الطبية والمدارس في بريفوليه بلوغانسك، وفي أفدييفكا وسلافيانسك بدونيتسك.

وقال رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف: "جهز القوميون مواقع لإطلاق النار ونقاط قنص في مستشفى مدينة أفدييفكا بشارع كومونالنايا بضواحي مدينة دونيتسك، وتم تلغيم المداخل المودية للمستشفى، والسكان لم يتم إخطارهم بذلك عمدا".

بالإضافة إلى ذلك، قامت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بتجهيز ثكناتها ونشروا عربات مدرعة ومدفعية وراجمات صواريخ في سلافيانسك، في مدرسة بشارع كورتشاتوف والمحطة الصحية والوبائية بشارع سفوبودا.

وأضاف ميزينتسيف أنه لم يتم إجلاء السكان من المنازل المجاورة ويستخدمهم القوميون في الواقع دروعا بشرية.

وتابع: "وبجمهورية لوغانسك الشعبية في مدينة بريفوليه وبشارع لومونوسوف، جهز العسكريون الأوكرانيون في مستشفى ليسيتشانسك الإقليمي للطب النفسي معقلا لهم، ومستودعات للذخيرة والأسلحة، ونشروا مركبات مدرعة ومدفعية، واحتجزوا المدنيين في قبو المبنى بالقوة".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية