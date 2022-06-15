لحظة استهداف القصف الأوكراني مدنيين أثناء عمليات الإجلاء من سيفيرودونيتسك

أظهر فيديو لحظة قصف واستهداف القوات الأوكرانية للمدنيين أثناء عملية إجلائهم صباح الأربعاء عبر الممر الآمن المعلن عنه بمصنع آزوت ما أدى إلى إيقاف عملية الإجلاء حفاظا على حياتهم.

وقالت المصادر: "لقد تم فتح الممر الإنساني اليوم ابتداء من الساعة 8:00 كانت وحداتنا جاهزة للقاء ونقل الناس إلى مكان آمن. وفي الساعة 08:10 فتحت المدفعية الأوكرانية نيرانا كثيفة.. وتم إطلاق النار على المكان الذي كان المدنيون يخرجون منه أمامنا".

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إلى ذلك أفادت مصادر عسكرية من جمهورية لوغانسك أن الجيش الأوكراني عطّل وتعمد إيقاف عملية إجلاء المدنيين من أراضي مصنع أزوت التي كانت مقررة صباح اليوم عبر ممرات إنسانية.

المصدر: RT