لوغانسك: القصف الأوكراني يستهدف الممر الإنساني لمنع خروج المدنيين من مصنع آزوت

قال سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا روديون ميروسنيك، إن الجانب الأوكراني أعاق خروج المدنيين من مصنع آزوت في سيفيرودونيتسك بعد الإعلان عن فتح ممر إنساني اليوم من 8 صباحا.

وقال ميروسنيك في منشور: "في الوقت الحالي، أعاق العدو خروج السكان المدنيين من أراضي آزوت بشكل كامل".

إقرأ المزيد

ولفت إلى أن الجيش الأوكراني حاول عرقلة إجلاء المدنيين من مصنع أزوت في سيفيرودونتسك بإطلاق قذائف الهاون ونيران الدبابات.

من جهته قال مسؤول عسكري في قوات لوغانسك الشعبية: "بدأنا في مراقبة نظام وقف إطلاق النار، ونظمنا ممرا من مدخل المصنع إلى خارج سيفيرودونتسك. ولكن في الساعة 8.10 صباح اليوم بالفعل بدأ الجانب الأوكراني قصف منطقة مخرج المصنع. وعلى وجه الخصوص، تم تنفيذ القصف من دبابة وبقذائف هاون".

وأشار إلى استحالة تنفيذ الإخلاء في ظل هذه الظروف، موضحا أن "أعمال الممر متوقفة اليوم". وفي الوقت نفسه، برأيه، "ستتواصل المفاوضات مع الجانب الأوكراني".

وأضاف أن المدنيين في آزوت لا يعرفون شيئا عن الممر الإنساني.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الثلاثاء عن فتح ممر إنساني لخروج المدنيين من مصنع آزوت يبدأ من الساعة 8 صباح اليوم بتوقيت موسكو مع وقف جميع الأعمال القتالية، كما دعت المسلحين إلى إلقاء السلاح وتسليم أنفسهم.

المصدر: نوفوستي