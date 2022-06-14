الدفاع الروسية تعلن فتح ممر إنساني الأربعاء للمدنيين من مصنع أزوت في سيفيرودونتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن فتح ممر إنساني غدا الأربعاء في 15 يونيو للمدنيين من مصنع أزوت في سيفيرودونتسك بلوغانسك.

وأوضح رئيس مركز مراقبة الدفاع الوطني الروسي ميخائيل ميزينتسيف أن "الإجلاء آمن لجميع المدنيين دون استثناء وضمان نقلهم ضمن القوافل الإنسانية إلى مراكز الإيواء المؤقت".

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وتابع قائلا: "انطلاقا من المبادئ الإنسانية، فإن القوات المسلحة الروسية والتشكيلات في جمهورية لوغانسك الشعبية على استعداد لتنفيذ عملية إنسانية لإجلاء المدنيين. للقيام بذلك، من الساعة 08.00 (بتوقيت موسكو) إلى الساعة 20.00 (بتوقيت موسكو) غدا 15 يونيو، سيتم فتح ممر إنساني في الاتجاه الشمالي (إلى مدينة سفاتوفو بجمهورية لوغانسك الشعبية)".

وطالب المقاتلين والمرتزقة الأجانب المتواجدين في مصنع آزوت، بوقف أي أعمال عدائية وإطلاق سراح المدنيين الذين يحتجزونهم عبر هذا الممر الإنساني ابتداء من الساعة الثامنة صباحا (بتوقيت موسكو) غدا في 15 يونيو، داعيا إلى إيقاف المقاومة اللامعنى لها وإلقاء السلاح.

وفيما يخص طلب كييف بفتح ممر إنساني إلى ليسيتشانسك، اعتبرت وزارة الدفاع أنه محاولة لسحب المسلحين المحاصرين في مصنع آزوت تحت ستار عمل إنساني حسب "سيناريو ماريوبول"، وقال ميزينتسيف: "نظرا لحالة اليأس التي تنتابهم جراء وضع المسلحين المحاصرين، فإننا نعتبر نداء الجانب الأوكراني لإنقاذ المدنيين المزعوم (إلى ليسيتشانك) محاولة لسحب الوحدات المسلحة المتبقية من الحصار. وبالتالي، هناك كل الدلائل على تكرار سيناريو ماريوبول".

المصدر: نوفوستي