سفير لوغانسك في روسيا: نحو 400 جندي أوكراني محاصرون بمصنع شرقي أوكرانيا

قال روديون ميروشنيك، سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا، إن حوالي 300-400 جندي أوكراني محاصرون في مصنع أزوت في سيفيرودونتسك شرقي البلاد.

وكتب ميروشنك عبر قناته على تلغرام، "هناك الآن حوالي 300-400 مسلح أوكراني محجوبون في أزوت. إنهم يتركزون بالقرب من أول نقطة تفتيش في مصنع الكيماويات. يمكن أيضا أن يكون هناك ما يصل إلى 500 مدني كانوا مختبئين من القصف في ملجأ القنابل بالمصنع. لا يزال هناك مدنيون في المنطقة، لكنهم موجودون في أجزاء أخرى من المصنع".

وأشار سفير جمهورية لوغانسك الشعبية لدى روسيا إلى أن "المسلحين يحاولون تقديم مطالب خاصة لمنحهم الفرصة لمغادرة أراضي المصنع الكيماوي مع الرهائن وتوفير ممر للعبور إلى ليسيتشانسك، لكن مثل هذه المطالب غير مقبولة ولن تكون كذلك".

ومع ذلك، فقد تم إجراء اتصالات مع المسلحين، وفق ميروشنك، الذي أشار إلى أن المفاوضات جارية بشأن الخروج الآمن للمدنيين من أراضي المصنع، وستضمن لهم المعاملة المناسبة وفقا للمتطلبات الدولية إذا أطلقوا سراح الرهائن وأوقفوا القتال.

المصدر: نوفوستي