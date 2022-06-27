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"غازبروم" تعلن استئناف توريدات الغاز عبر "السيل التركي"

مال وأعمال

Sputnik VITALY TIMKIV
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أعلنت شركة "غازبروم" الروسية استئناف ضخ الغاز عبر خط الأنابيب "السيل التركي" بعد إتمام أعمال الصيانة.

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تعليق ضخ الغاز الروسي عبر
تعليق ضخ الغاز الروسي عبر "السيل التركي"

وكانت توريدات الغاز عبر خط الأنابيب المذكور قد توقفت في 21 يونيو الجاري بسبب أعمال الصيانة المتفق عليها مسبقا بين الجانبين الروسي والتركي.

يذكر أن "السيل التركي" العابر للبحر الأسود، يضم خطين من الأنابيب، يجري عبر واحد منهما توريد الغاز إلى تركيا، وعبر الثاني إلى جنوب أوروبا. وتصل طاقته التمريرية إلى 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة.

المصدر: نوفوستي

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