تعليق ضخ الغاز الروسي عبر "السيل التركي"

أفادت وكالة "تاس" بتعليق ضخ الغاز الروسي عبر خط أنابيب "السيل التركي" لمدة أسبوع من الـ21 وحتى الـ28 من يونيو الجاري لأعمال الصيانة الدورية.

وتستمر توريدات الغاز الروسي إلى تركيا عبر خط أنابيب "السيل الأزرق" الذي خضع لأعمال الصيانة في مايو الماضي.

وأوضحت شركة "غازبروم" الروسية أن تعليق التوريدات عبر "السيل التركي" أمر متفق عليه مسبقا بين كافة الأطراف.

وجرت أعمال الصيانة على خط "السيل التركي" من 22 إلى 29 يونيو في العام الماضي.

يذكر أن خط "السيل الأزرق" تم تشغيله عام 2003، وتبلغ طاقته التمريرية 16 مليار متر مكعب من الغاز في السنة.

أما "السيل التركي"، فيضم خطين من أنابيب الغاز، واحد إلى تركيا والثاني إلى دول جنوب أوروبا.

وتبلغ طاقته الإجمالية 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في السنة وبدأ تشغيله في يناير 2020.

المصدر: تاس