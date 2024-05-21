بعد فوضى نهائي الكونفدرالية.. "كاف" يوجه رسالة تحذيرية للأهلي

وجه مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسالة تحذير قبل مباراة الإياب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي المصري وضيفه الترجي التونسي السبت المقبل باستاد القاهرة.

وذكر موقع "كووورة" أن هناك اتصالات جرت بين مسؤولين بالاتحاد الإفريقي والاتحاد المصري بشأن ضرورة ترتيب الأمور مبكرا في لقاء الإياب بين الأهلي والترجي ليخرج في أفضل صورة.



وأضاف: "كاف لن يسمح بتكرار ما حدث في مباراة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بين الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي، والفوضى التي ضربت مراسم التتويج بشكل غريب".

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وتابع: "كاف طلب الاطلاع على كافة خطط التنظيم والتأمين الخاصة بالمباراة النهائية بين الأهلي والترجي خاصة أن هذه المواجهة قد تشهد حضور السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (فيفا)".

وأشار إلى أن الكاف وجه رسالة تحذير للأهلي عبر مسؤولي الاتحاد المصري من تكرار ما حدث في نهائي كأس الكونفدرالية.

وأصدر "كاف" بيانا رسميا أدان خلاله ما وصفه بالخروقات التي شابت نهائي كأس الكونفدرالية عقب لقاء الزمالك ونهضة بركان.

وفاز الزمالك باللقب بعد تغلبه على نهضة بركان بنتيجة (1-0) باستاد القاهرة بعد خسارته في المغرب بنتيجة (2-1).

يذكر أن مباراة الذهاب بين الأهلي والترجي انتهت بالتعادل السلبي في تونس.

المصدر: kooora