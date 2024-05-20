تعرض "حاملة الكأس" لموقف محرج وخطر.. فوضى أثناء مراسم تتويج الزمالك بلقب الكونفدرالية

شهدت مراسم تتويج نادي الزمالك المصري بلقب بطل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، على حساب فريق نهضة بركان المغربي، حالة فوضى كادت تطيح بالفتاة التي كانت تحمل كأس البطولة.

وانتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، لمطاردة شخص من قبل رجال حفظ الأمن، قبل أن يصطدم بفتاة كانت تقدم كأس البطولة أثناء مراسم التتويج، ما أثار جدلا.

بسبب مضاربة في نهائي البطولة الأفريقية تعرضت حاملة الكأس لحادث بسيط 😅!

pic.twitter.com/Txhi5y5F5G — Celebs Arabic (@CelebsArabic) May 19, 2024

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وفاز نادي الزمالك على ضيفه نهضة بركان بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بينما كان لقاء الذهاب، قد انتهى بفوز الفريق المغربي على أرضه، بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: منصات التواصل