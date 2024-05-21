فتاة "كأس الكونفيدرالية".. ماذا حدث مع لانا علاء قبل تتويج الزمالك في استاد القاهرة؟

علق الإعلامي المصري هاني حتحوت على حادث اصطدام أحد الأشخاص أثناء ملاحقة أفراد الأمن له بالفتاة التي كانت تحمل كأس الكونفيدرالية وحالة الفوضى بعد فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي.

وقال هاني حتحوت، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الماتش" المذاع علي قناة "صدي البلد"، إن ما حدث بالتزامن مع مراسم تتويج الزمالك، فوضى غير مبررة، لدرجة معاناة الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، للوصول إلى منصة التتويج.

وأشار إلى أن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أيضا، عاش نفس المعاناة، فضلا عن معاناة حسين لبيب، رئيس الزمالك، وجمال علام، رئيس اتحاد الكرة، وهو أمر غريب ومليء بالفوضى.

وأوضح: أن لانا علاء الفتاة التي كانت تحمل الكأس سقطت أرضا، وتعرضت لحالة من الفزع، قبل أن يلحق بها أحمد سليمان لينتزع منها الكأس، ثم تدخلت سيدة سمراء تابعة إلى "كاف" لتعبر عن غضبها مما حدث.

وشدد على أن السيدة التي حصلت على الكأس من يد أحمد سليمان أبدت غضبها من الفوضى، لترسل رسالة عبر هاتفها سجلت خلالها حالة الفوضى، مشيرا إلى أن وجود آدم، نجل شيكابالا، أثناء رفع اللقب ليس صحيحا.

واختتم: منصة التتويج عند رفع الزمالك لقب البطولة غاب لاعبو الفريق عن المشهد تماما، وهو أمر غريب وغير مبرر على الإطلاق، ويؤكد حالة الفوضى التي شهدتها مراسم تتويج "الفارس الأبيض" باللقب.

فوضى تتويج الزمالك بالكونفدرالية🔥😱.. تفاصيل ماحدث مع فتاة الكأس «لانا علاء».. سر غضب الكاف من مجلس لبيب.. هاني حتحوت يكشف كواليس الكواليس#صدى_البلد#الماتش@HHathoutpic.twitter.com/gaiMNQMBo3 — صدى البلد (@baladtv) May 20, 2024

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وفاز نادي الزمالك علي ضيفه نهضة بركان المغربي، بهدف وحيد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد الماضي، علي استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم، ليتوج "الفارس الأبيض" بلقب البطولة مستفيدا من قاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض نظرا لخسارته في لقاء الذهاب بهدف مقابل هدفين.

المصدر: وسائل إعلام