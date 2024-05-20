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السيسي يوجه رسالة للمصريين بعد فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي

الرياضة

السيسي يوجه رسالة للمصريين بعد فوز الزمالك على نهضة بركان المغربي
AFP /EGYPTIAN PRESIDENCY
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هنأ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نادي الزمالك، بتتويجه بلقب بطل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم للموسم (2023-2024)، على حساب فريق نهضة بركان المغربي.

وفاز نادي الزمالك على ضيفه نهضة بركان بهدف وحيد، في مباراة الإياب التي جمعتهما مساء أمس الأحد، في العاصمة المصرية القاهرة، بينما كان لقاء الذهاب، قد انتهى بفوز الفريق المغربي على أرضه، بهدفين مقابل هدف واحد.

وقال السيسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "أتوجه بالتهنئة لنادي الزمالك على فوزه الرائع اليوم. أداء مميز وجهود رائعة تستحق كل التقدير. كل التحية لجماهير الزمالك ولكل المصريين، ونتمنى مزيدا من النجاح والإنجازات في المستقبل، كما أتوجه بتحية تقدير للأداء المشرف للفريق المغربي الشقيق".

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وأعاد نادي الزمالك لقب الكونفدرالية الإفريقية إلى خزائنه، بعد فوزه في نسخة 2019، وعلى حساب نهضة بركان بالذات، ويتعادل معه بعدد مرات الفوز بالبطولة برصيد لقبين.

المصدر: "@AlsisiOfficial" 

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