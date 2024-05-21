أنطونوف: واشنطن تنفي شرعية المحكمة الجنائية الدولية لكن تستخدمها ضد أعدائها

قال سفير روسيا في واشنطن أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة تنفي شرعية المحكمة الجنائية الدولية وترهبها بالعقوبات، لكنها لا تتردد في استخدام هذه البنية ضد من تعتبرهم أعداءها.

وأضاف أنطونوف، أمس في تعليقه على تأكيدات وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بأن البيت الأبيض سيواصل دعم هذه المحكمة الجنائية الدولية بخصوص الوضع في أوكرانيا، رغم المطالبة بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "هذا مثال آخر على المعايير المزدوجة واستعراض دوري للنفاق الأمريكي. تنكر السلطات الأمريكية، شرعية المحكمة الجنائية الدولية وترهبها بالعقوبات عندما يتعلق الأمر بمصالح واشنطن نفسها وحلفائها. ولكن الجانب الأمريكي يستخدم هذه الأداة القانونية الزائفة، دون أي وخز للضمير، ضد الذين يعتبرونهم بمثابة أعداء. لا يجوز وجود أي وهم لدى أحد بخصوص السياسة التجديفية التي تنتهجها الولايات المتحدة، والتي تستغل قضايا حقوق الإنسان من أجل تصفية الحسابات مع الدول غير المرغوب بها. على ما يبدو، هذا هو النظام القائم على القواعد".

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وفي وقت سابق، وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، بأنه أمر شائن. ووصف وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الطلب بالمشين.

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان أمس الاثنين، عن السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس بتهم ارتكاب "جرائم حرب".

المصدر: تاس