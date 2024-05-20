بايدن: هجوم إسرائيل في غزة ليس إبادة جماعية

شدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الحرب الذي تشنها إسرائيل في قطاع غزة "ليست إبادة جماعية".

وجاء تصريح الرئيس الأمريكي في معرض دفاعه عن حليفة الولايات المتحدة في مواجهة إجراءات قضائية دولية عدة تطالها.

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وقال بايدن إن "ما يحصل ليس إبادة جماعية، نحن نرفض ذلك" في إشارة إلى قضية مرفوعة أمام محكمة العدل الدولية أرفع هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في لاهاي، تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حربها في غزة.

وجدد بايدن إدانته لطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة قضائية منفصلة، إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

وفي وقت سابق وصف الرئيس الأمريكي قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية، بأنه أمر شائن وأكد للجانب الإسرائيلي دعمه الثابت.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي للحصول على مذكرة اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر مشين".

وأضاف "اسمحوا لي أن أكون واضحا، بغض النظر عن الذي يحاول المدعي العام الدفاع عنه، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس".

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت، و3 من قيادات حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: وكالات