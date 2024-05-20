بايدن: سعي المحكمة الجنائية الدولية للحصول على أوامر اعتقال ضد قادة إسرائيل أمر شائن

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي لإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادة الإسرائيلية بأنه أمر شائن وأكد للجانب الإسرائيلي دعمه الثابت.

وقال بايدن في بيان أصدره البيت الأبيض: "قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بالسعي للحصول على مذكرة اعتقال ضد القادة الإسرائيليين أمر مشين. اسمحوا لي أن أكون واضحا، بغض النظر عن الذي يحاول المدعي العام الدفاع عنه، لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و"حماس"".

وأعلن مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان في وقت سابق من اليوم الاثنين 20 مايو أنهم يسعون لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف غالانت و3 من قيادات حماس رئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

المصدر: "نوفوستي"