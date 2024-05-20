بريطانيا: طلب مدعي الجنائية الدولية بإصدار أمر لاعتقال نتنياهو "غير مفيد"

قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار أمر باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غير مفيد.

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وأضاف المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني في إشارة إلى القرار الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة، "هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج المحتجزين أو إدخال المساعدات الإنسانية"، بحسب "رويترز".

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين إصدار مذكرة اعتقال بحق بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة ارتكابهما جرائم حرب.

وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في تصريحات نقلتها عنه وكالة "رويترز" للأنباء: "هناك أسباب معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة".

وأضاف المدعي العام للمحكمة أن "الجرائم ضد الإنسانية ارتكبت ضمن هجوم واسع النطاق ومنهجي على المدنيين الفلسطينيين"، موضحا أن "نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم ما تزال مستمرة على نحو ممنهج في قطاع غزة".

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وأشار إلى أن "نتنياهو وغالانت متواطئان في الأوامر بشأن غزة والتسبب في معاناة وتجويع المدنيين بالقطاع"، مؤكدا أن "الأدلة خلصت إلى أن مسؤولين إسرائيليين حرموا الفلسطينيين من أساسيات الحياة بشكل ممنهج".

وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن "إسرائيل تفرض حصارا على غزة تضمن الإغلاق التام للمعابر وتقييدا تعسفيا لنقل الإمدادات".

هذا، وتحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه، فيما ندّدت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة.

وخلال اجتماع حزب "الليكود" اعتبر نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فضيحة".

وقال نتنياهو إن "هذا الإعلان لن يوقفني أو يوقف إسرائيل" عن الحرب التي نشنها على غزة.

كما وصف نتنياهو المذكرة التي دعا خان إلى إصدارها بالسخيفة والكاذبة.

المصدر: RT + "رويترز"