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نيبينزيا: الغرب ينزع أقنعته اليوم بتصويته ضد مشروع القرار الروسي حول منع التسلح الفضاء

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نيبينزيا: الغرب ينزع أقنعته اليوم بتصويته ضد مشروع القرار الروسي حول منع التسلح الفضاء
Gettyimages.ru
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا
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أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الغرب أسقط أقنعته وظهر على حقيقته اليوم من خلال التصويت في مجلس الأمن ضد مشروع قرار روسيا بمنع سباق التسلح في الفضاء.

وقال نيبينزيا في اجتماع للمنظمة: "من المؤسف للغاية أن هذه الدول الغربية لم تسمح اليوم لمجلس الأمن باتخاذ قرار متوازن ومطلوب الآن لصالح الحفاظ على الفضاء للاستخدام السلمي حصريا".

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وأضاف: "وبذلك فقد نزعوا اليوم بشكل نهائي أقنعتهم وكشفوا عن أنفسهم وظهروا أمامنا على حقيقتهم".

ورفض مجلس الأمن الدولي، مساء يوم الاثنين، مشروع قرار روسي بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

ولم يحصل مشروع القرار على الأصوات المطلوبة التسعة من أصل 15، فيما حظي بدعم سبع دول هي روسيا والصين والجزائر وغويانا والإكوادور وموزمبيق وسيراليون، وعارضته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا واليابان وسلوفينيا وكوريا الجنوبية ومالطا، وفي المقابل، امتنعت سويسرا عن التصويت.

واقترحت روسيا مشروع قرار في أوائل مايو ودعت الوثيقة، من بين أمور أخرى، جميع الدول إلى اتخاذ تدابير عاجلة لمنع نشر الأسلحة في الفضاء بشكل دائم.

المصدر: نوفوستي

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