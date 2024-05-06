نيبينزيا: قدمنا مشروع قرار روسي لمنع سباق التسلح في الفضاء الخارجي لمجلس الأمن الدولي

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن روسيا قدمت مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن إعادة تأكيد التزام الدول بعدم استخدام الفضاء لنشر الأسلحة.

وقال نيبينزيا خلال اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة: "لقد قدمنا مشروع قرار بديل لمجلس الأمن بشأن منع سباق التسلح في الفضاء الخارجي".

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وأضاف: "نطاق مشروعنا واسع ويهدف إلى إعادة تأكيد التزامات الدول بعدم استخدام الفضاء لنشر أسلحة الدمار الشامل أو الأسلحة التقليدية".

ووفقا لنبينزيا، سيكون المشروع مفتوحا لمشاركة جميع أعضاء الأمم المتحدة.

وقد استخدمت روسيا حق النقص "الفيتو"، نهاية أبريل الماضي، ضد مشروع قرار بين الولايات المتحدة واليابان بشأن عدم نشر أسلحة الدمار الشامل في الفضاء.وجاء ذلك بعد عدم إدراج مجلس الأمن الدولي في الوثيقة تعديلا من موسكو وبكين يدعو إلى المنع الدائم لنشر أي أسلحة في الفضاء الخارجي.

وقد أشارت الخارجية الروسية مرارا وتكرارا إلى أن موسكو تؤيد منع سباق التسلح في الفضاء، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها تحويل الفضاء إلى ساحة جديدة للتنافس، وتحديد موسكو وبكين باعتبارهما الخصمين الرئيسيين.

المصدر: نوفوستي