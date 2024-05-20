مصر.. القبض على فنان شهير بالشيخ زايد بتهمة دهس سيدتين

ألقت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة في مصر القبض على فنان شهير بعد تسببه في إصابة سيدتين عقب دهسهما أسفل عجلات سيارته في الشيخ زايد.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري بمنطقة الشيخ ووجود مصابين.

وبالانتقال والفحص تبين إصابة سيدتين نتيجة تعرضهن لدهس أسفل عجلات سيارة فنان شهير.

وتم القبض على الفنان ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم وتحرير المحضر اللازم.

ولم يكشف موقع "فيتو" عن هوية الفنان الشهير الذي ألقي عليه القبض.

المصدر: "فيتو"