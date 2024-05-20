الترتيب النهائي لهدافي الدوري الإنجليزي الممتاز 2024

أسدل الستار على الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للموسم (2023-2024)، باحتفاظ فريق مانشستر سيتي باللقب، وفوز مهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، بلقب الهداف للموسم الثاني على التوالي.

وتوج فريق مانشستر سيتي، بقلب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز "البريمير ليغ" للمرة الرابعة على التوالي، بعد فوزه على ضيفه وست هام يونايتد (3-1)، مساء أمس الأحد، على ملعب "الاتحاد"، وذلك في الجولة الـ38 والأخيرة للدوري.

وتربع مانشستر سيتي على صدارة الدوري برصيد 91 نقطة، متفوقا بفارق نقطتين على وصيفه أرسنال، وتلاهما في المركز الثالث فريق ليفربول برصيد 82 نقطة.

كما احتفظ النجم إيرلينغ هالاند، بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الثاني على التوالي، برصيد 27 هدفا، متفوقا بفارق 5 أهداف على وصيفه وزميله السابق الإنجليزي كول بالمر، مهاجم تشيلسي الحالي.

بينما اكتفى النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، بالمركز السابع برصيد 18 هدفا.

وفي ما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم (2023-2024):

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1- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) – 27 هدفا

2- الإنجليزي كول بالمر (تشيلسي) – 22 هدفا

3- السويدي ألكسندر إيساك (نيوكاسل يونايتد) – 21 هدفا

4- الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) – 19 هدفا

4- الإنجليزي دومينيك سولانكي (بورنموث) – 19 هدفا

4- أولي واتكينس (أستون فيلا) – 19 هدفا

7- المصري محمد صلاح (ليفربول) – 18 هدفا

8- الكوري الجنوبي هيونغ مين سون (توتنهام هوتسبير) – 17 هدفا

9- الإنجليزي جارود بوين (وست هام يونايتد) – 16 هدفا

9- الفرنسي جون فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) – 16 هدفا

9- الإنجليزي بوكايو ساكا (أرسنال) – 16 هدفا

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12- السنغالي نيكولاس جاكسون (تشيلسي) – 14 أهداف

12- النيوزيلندي كريس وود (نوتنغهام فوريست) – 14 هدفا

14- الألماني كاي هافيرتز (أرسنال) – 13 هدفا

15- البرازيلي ماثيوس كونها (وولفرهامبتون) – 12 هدفا

15- الكوري الجنوبي هوانغ هي تشان (وولفرهامبتون) – 12 هدفا

15- البلجيكي لياندرو تروسار (أرسنال) – 12 هدفا

15- الكونغولي يوان ويسا (برينتفورد) – 12 أهداف

19- الأرجنتيني جوليان ألفاريز (مانشستر سيتي) – 11 أهداف

19- البرازيلي ريتشارليسون (توتنهام) – 11 أهداف

19- الإنجليزي إيبيريشي إيز (كريستال بالاس) – 11 هدفا

19- الإنجليزي أنثوني غوردون (نيوكاسل يونايتد) – 11 أهداف

19- الإنجليزي كارلتون موريس (لوتون تاون) – 11 أهداف

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19- الأوروغوياني داروين نونيز (ليفربول) – 11 هدفا

25- الإنجليزي إليجاه أديبايو (لوتون تاون) – 10 أهداف

25- الجامايكي ليون بايلي أستون فيلا (أستون فيلا) – 10 أهداف

25- البرتغالي برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد) – 10 أهداف

25- الدنماركي راسموس هويلوند (مانشستر يونايتد) – 10 أهداف

25- الفرنسي ميكايل أوليس (كريستال بالاس) – 10 هدفا

25- البرتغالي ديوغو جوتا (ليفربول) – 10 أهداف

المصدر: "premierleague"