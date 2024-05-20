شاهد.. أحد نجوم ليفربول يرفض تحية كلوب في الممر الشرفي (فيديو)

رفض المهاجم الأوروغوياني، داروين نونيز، مهاجم فريق ليفربول، التصفيق للألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، خلال الممر الشرفي لوداعه على ملعب "أنفيلد".

وقاد كلوب فريق ليفربول، في آخر مباراة له في عقده الحالي، للفوز على ضيفه وولفرهامبتون (2-0)، يوم أمس الأحد، على ملعب "أنفيلد"، وذلك في إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ونظم لاعبو ليفربول ممرا شرفيا للمدرب القدير، يورغن كلوب، من أجل توديعه في نهاية مسيرته المميزة مع "الريدز"، التي استمرت لنحو 9 سنوات، إضافة إلى توديع لاعبيه الإسباني تياغو ألكانتارا والكاميروني جويل ماتيب.

مُرٌ عليّ بأن أودع زائرًا.. كيف الذين حملتهم في أضلعي ❤️



ممر شرفي لتياجو وجويل ماتيب ويورغن كلوب في يومهم الأخير مع النادي 👏pic.twitter.com/TtOkAml860 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 19, 2024

وانتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، للممر الشرفي، يظهر أن جميع اللاعبين صفقوا لكلوب، باستثناء المهاجم داروين نونيز.

داروين نونيز لم يصفق للمدرب يورغن كلوب في الممر الشرفي الوداعي له من لاعبين #ليفربول! pic.twitter.com/zbds5q80k7 — الموجز الرياضي (@SportStuff24) May 20, 2024

Every player clapped as Klopp made his way through the guard of honour. All except one. The same player that couldn't have looked less interested during his final post-match team talk. pic.twitter.com/OypqO6Dolj — matt (@ynwamatt) May 19, 2024

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وكان نونيز قد عزز مؤخرا أنباء رحيله عن صفوف ليفربول، بمسح كل صوره بقميص "الريدز" من حسابه على منصة "إنستغرام"، بالرغم من أنه يرتبط بعقد مع النادي الإنجليزي، حتى صيف 2028.

واحتل ليفربول المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري "البريمير ليغ"، برصيد 82 نقطة، بفارق 9 نقاط عن مانشستر سيتي المتوج باللقب.

المصدر: وسائل إعلام