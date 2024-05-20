في ليلة الوداع.. لقطة "عناق عاطفية" بين عائلتي كلوب وصلاح تثير الجدل (فيديو)

شهدت مراسم وداع الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول، لقطات عاطفية جميلة بعناق كلوب للنجم المصري محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

وودع يورغن كلوب جماهير فريق ليفربول يوم أمس الأحد، في ملعب "أنفيلد عقب مباراة "الريدز" ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقام نادي ليفربول بتكريم كلوب بعد المباراة، والتقاط صور تذكارية مع الجوائز التي حصدها مع "الريدز".

بالطبع لن يمر اليوم الأخير بدون الاحتفال الأيقوني... وزيادة! ✊#شكرًا_يورغنpic.twitter.com/AtMzLpOuxe — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 19, 2024

وشهدت آخر مباراة لكلوب مع ليفربول لقطات عاطفية جميلة بينه وبين لاعبي "الريدز" أبرزهم الهولندي فيرجل فان دايك، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد اللذين كانا يغالبان دموعهما.

ورجوت عيني أن تكف دموعها.. يوم الوداع نشدتها لا تدمعي 🥹



لن تسير وحدك أبدًا يا يورغن 🥰#شكرًا_يورغنpic.twitter.com/UxmfpqdlCj — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) May 19, 2024

كما شهدت مراسم وداع كلوب أيضا، عناق كلوب للنجم محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

كلوب يحضن زوجة محمد صلاح 😳



نترك لكم التعليق ‼️ pic.twitter.com/ceyGuy0EeU — KoooraWorld (@KoooraWorld) May 20, 2024

وأحدثت الصورة الخاصة بعناق كلوب لزوجة صلاح، حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

⚽ ودع الألماني #يورغن_كلوب مدرب فريق #ليفربول لاعبي الفريق، عقب لقاء "الريدز" مع #ولفرهامبتون



📌 #كلوب عانق #صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل صلاح العناق مع أولا ساندروك زوجة كلوب



📌 الصورة الخاصة بعناق كلوب لزوجة صلاح أحدثت حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي



📌 وأنهى كلوب… pic.twitter.com/jh4qa6Xmw1 — العين الرياضية (@AlAinSports) May 20, 2024

لقطة تثير الجدل من احتفالات ليفربول.. مدرب ليفربول كلوب يعانق زوجة محمد صلاح، ومحمد صلاح يعانق زوجة يورغن كلوب ! 😳



في يوم من الأيام كان يسمى فخر العرب و سقط هذا اللقب لمواقف كثيرة، جميعكم تعرفونها... السؤال المهم، أين الحمية والغيرة عندما يحتضن رجل غريب زوجته...؟!



قال رسول… pic.twitter.com/ehMT14mvTQ — فراس الماسي | Firas Almasi 💎 (@FAlmasee2) May 20, 2024

حسب بروتوكول الود والإحترام الأوروبي محمد صلاح يعانق زوجة كلوب وكلوب بعانق زوجة محمد صلاح أمام العالم كله في احتفالية ليفربول.



محمد صلاح هنا تصرف وفق ثقافته الإسلامية البسيطة التي توصيه بعدم الشذوذ عن الأعراف السائدة في المجتمع خاصة إذا كانت من صغائر الأمور أو اللمم دون ارتكاب… pic.twitter.com/qvsyFGnrYH — Ismail Hosny (@IsmailHosny1) May 20, 2024

وفي سياق متصل، جاء عناق صلاح مع كلوب ليؤكد انتهاء الأزمة التي نشبت بينهما أثناء مشاركة النجم المصري كبديل في مباراة "الريدز" مع وست هام يونايتد.

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وقبلها، شدد صلاح في فيلم وثائقي عن كلوب وليفربول أن علاقته بالمدرب الألماني لن تتوقف برحيل الأخير عن ملعب "أنفيلد"، مشددا على امتنانه له على دوره في تطوير مستواه منذ قدومه للفريق في صيف 2017 من روما.

وأنهى يورغن كلوب (56 عاما) رحلة طويلة مع ليفربول استمرت لمدة 8 سنوات و7 أشهر حقق فيها الفريق 8 ألقاب أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019 والدوري الإنجليزي الممتاز 2020.

المصدر: منصات التواصل