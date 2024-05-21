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بعد لقطة "العناق" العائلية المثيرة.. صلاح يوجه رسالة لكلوب

الرياضة

بعد لقطة
AFP /Isabella BONOTTO
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حرص النجم المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، على توجيه رسالة أخيرة إلى المدرب الألماني يورغن كلوب، الذي قرر الرحيل عن النادي الإنجليزي مع نهاية الموسم الحالي (2023-2024).

ونشر صلاح عبر حسابه في منصة "إكس"، صورة تجمعه مع كلوب، وعلق عيلها قائلا: "لقد كان من الرائع مشاركتك كل تلك الجوائز والخبرات على مدى السنوات السبع الماضية".

وأضاف: "أتمنى لك حظا سعيدا في المستقبل، وآمل أن نلتقي مرة أخرى".

وودع يورغن كلوب جماهير فريق ليفربول يوم الأحد الماضي، في ملعب "أنفيلد"، عقب مباراة "الريدز" ضد ضيفه وولفرهامبتون، في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

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وشهدت مراسم وداع المدرب الألماني، عناق كلوب للنجم محمد صلاح وزوجته ماجي، كما تبادل النجم المصري العناق مع السيدة أولا ساندروك زوجة كلوب.

وأحدثت الصورة الخاصة بعناق كلوب لزوجة صلاح، حالة جدل واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن محمد صلاح (31 عاما) قضى 7 مواسم تحت قيادة كلوب، حققا خلالها عددا من الألقاب، أبرزها: الدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي.

المصدر: "@MoSalah" 

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