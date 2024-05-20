محامي مضيفة الطيران التونسية.. أميرة كانت تحت تأثير سحر أسود من دجال إيطالي عندما قتلت ابنتها

قال محامي مضيفة الطيران التونسية وخبيرة علم الطاقة والروحانيات إن موكلته قتلت ابنتها بغير إرادتها نظرا لأنها كانت غير واعية بسبب الدجال الإيطالي الذي تعرفت عليه.

وأضاف محامي مضيفة الطيران التونسية أن "أميرة كانت مسلوبة الإرادة عن طريق الدجال الإيطالي بعد ما سيطر عليها جسديا وذهنيا لدرجة أنه عندما تقع مشكلة بين السيدة وزوجها كان الدجال وهو موجود في إيطاليا يعرف ما يحصل ويبعث لها رسالة يقول لها فيها اخفضي صوتك لا أستطيع النوم".

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وتابع قائلا: "أميرة كانت مثقفة ثقافة غير عادية وحاصلة على نحو 21 شهادة.. إزاي العقلية المثقفة دي تتخلص من ابنتها بالسهولة دي وتحاول تقتل نفسها بـ 6 طعنات في رقبتها.. إلا إذا كان هناك شيء غريب في الموضوع".

وأوضح المحامي أن موكلته اعترفت أمام التحقيقات أنها قبل إنهاء حياة ابنتها الصغيرة تارا كانت تعاني من صداع شديد نظرا لعدم قدرتها على النوم لمدة 3 أيام متواصلة، فلجأت إلى تناول بعض المهدئات بكميات كبيرة، وهو بالتأكيد سيكون له تأثير على حالتها.

وأشار إلى أن موكلته خنقت فلذة كبدها بيد حقيبتها بعد أن تلقت إيحاء بأن قتل ابنتها يبعدها عن الأشرار.

وصرح بأن السحر الأسود له تأثير كبير ويمكن من خلاله سلب إرادة الإنسان، لافتا إلى أن موكلته كانت مرتبطة بابنتها بشكل كبير.

واعترفت المتهمة بأنها أمسكت بابنتها الصغيرة تارا وخنقتها باستخدام حبل يد إحدى الحقائب الخاصة بها ثم طعنت نفسها في العنق بأسلحة بسكاكين ومقص محاولة الانتحار، حيث بررت بأنها تعمل بمجال الطاقة والروحانيات وأنها تلقت إيحاء بقتل نجلتها ثم الانتحار.

وقال عمرو حسن زوج مضيفة الطيران التونسية في التحريات والتحقيقات الأولية إنه فوجئ بزوجته أميرة بنت حمد تصرخ وتمسك بسكين وتقوم بطعن نفسها بعد أن خنقت ابنتها تارا التي فارقت الحياة.

المصدر: "القاهرة 24" المصري