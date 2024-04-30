مفاجآت في اعترافات مضيفة ارتكبت جريمة مروعة في مصر

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس يوم الاثنين، إلى أقوال مضيفة الطيران التونسية والخبيرة في علم الطاقة والروحانيات المتهمة بقتل ابنتها في منطقة التجمع الخامس.

إقرأ المزيد

تحدثت المضيفة أمام هيئة المحكمة عن جريمتها قائلة: "تزوجت منذ 3 سنوات وكنت من فترة خارج البلاد مع زوجي، وهناك تعرفت على فتاة خبيرة في علم الروحانيات، وقالت لي إنها تنتمي لجماعة الماسونية، ولا بد من الانضمام للمجموعة، واتفقنا معا بعد النزول إلى مصر وتقابلنا في مكان بالقرب من الأهرامات، وهناك تقابلت مع قائد المجموعة حيث قال لي حينها إنه المهدي المنتظر ولمس رأسي وقام بجلسة علاج روحاني لي".

وأردفت: "بعد جلسة العلاج الروحاني تغيرت وأصبحت خائفة من الجميع، وكانت تأتيني أفكار بأن أتخلص من حياتي، حينها طلبت من زوجي الانفصال وسافرت إلى تونس، وبعد مرور 10 أيام عقب زوال النوبة الروحانية عني، قلت لزوجي إنني أشعر بالتعب وأعاني من نوبة روحانية، حينها بقي يقرأ القرآن كريم وينصحني بأن أهدأ ويقول لي إنني سأصبح بحال أفضل ولكنني كنت في حالة هستيرية".

واستطردت: "يوم الواقعة أصبت بالنوبة الروحانية وحصل لي رؤية ..وبعدها دخلت إلى المطبخ وأمسكت السكينة بيدي وكنت سأنهي حياتي، ولكن بسبب ارتباطي بابنتي قلت لأقتلها كي تعيش معي في عالم الروحانيات ولا أتركها لوحدها في الدنيا هنا، وخنقتها، وكنت أضرب نفسي بالسكينة ولكن زوجي لحق بي".

وكانت المحكمة في جلسة سابقة أمرت بتشكيل لجنة خماسية من الطب النفسي لبيان سلامة القوة العقلية للمتهمة من عدمه بناء على طلب الدفاع، وطلب دفاع المتهمة عدم الأخذ بالتقرير الوارد من اللجنة الخماسية وتشكيل لجنة سباعية من أطباء الصحة النفسية لكون موكلته غير مدركة لأفعالها.

المصدر: "المصري اليوم"