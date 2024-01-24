مضيفة طيران تونسية ترتكب جريمة مروعة في مصر بسبب هاتف من العالم الآخر

كشف موقع "القاهرة 24" المصري تفاصيل جريمة مروعة ارتكبتها مضيفة طيران تونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات، في حق ابنتها الصغيرة والتي تدعى تارا.

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وأوضح الموقع المصري أن المتهمة أنهت حياة صغيرتها خنقا بحزام حقيبتها، وزعمت أن هناك شخص ما هاتفها في المنام وطلب منها التخلص من ابنتها ثم إنهاء حياتها ليتقابلا سويا مع زوجها الذي تزوجها في عالم آخر، وكان الشرط على التقابل معه هو التخلص من ابنتها ثم إنهاء حياتها بعدها.

وكشفت التحريات والتحقيقات بالقضية تفاصيل مثيرة، حيث قامت بارتكاب جريمة مأساوية وإنهاء حياة صغيرتها خنقا، ثم سددت لنفسها عدة طعنات بزعم أنها تعمل في علم الطاقة والروحانيات، وتلقت إيحاء بقتل ابنتها ثم محاولة إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر الهاتف.

وقال عمرو حسن زوج مضيفة الطيران التونسية السابقة في التحريات والتحقيقات الأولية إنه فوجئ بزوجته أميرة بنت حمد تصرخ وممسكه بسكين وتقوم بطعن نفسها بعد أن خنقت ابنتها تارا، وعندما توجه بها إلى المركز الطبي وجدها فارقت الحياة، بعد أن حاول إنقاذ زوجته التي قيدها لشل حركتها لكنها ظلت تطعن في نفسها بأسلحة بيضاء سكاكين، وتم نقلها إلى المستشفى.

واعترفت المتهمة بأنها أمسكت بابنتها الصغيرة تارا وخنقتها باستخدام قطعة من حبل يد إحدى الحقائب الخاصة بها، ثم قامت بطعن نفسها بالعنق بأسلحة بيضاء "سكاكين ومقص" محاولة الانتحار، حيث بررت بأنها تعمل بمجال الطاقة والروحانيات وأنها تلقت إيحاء بقتل نجلتها ثم الانتحار.

المصدر: القاهرة 24