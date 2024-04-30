"أنا مريم العذراء".. فيديو لمحاكمة مضيفة طيران تونسية ارتكبت جريمة مروعة

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة مضيفة الطيران التونسية الخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها حتى جلسة 29 مايو.

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وكشفت التحقيقات في قضية مقتل طفلة على يد والدتها مضيفة الطيران التونسية السابقة، والخبيرة في علم الطاقة، في القضية التي حملت رقم 7453 تفاصيل جديدة، أن المتهمة زعمت تلقيها إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذًا لأوامر هذا الإيحاء، وأنها ذكرت أن ما تفعله ليس أفكارًا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة.

وأكدت أمام جهات التحقيق، أنها كانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها من ارتكاب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم، ولها نتائج روحانية عالية، وتجري الحمض النووي داخل الجسم، وأنها تعالج المرضى بالطاقة.

وأشارت إلى هناك تجليات آتتها من النبي عيسى وموسى وأوحت لها قبل الجريمة أني "أتممت الرسالة ويستوجب ذهابي للرفيق الأعلى، عشان أنا مريم العذرا".

المصدر: وسائل إعلام مصرية