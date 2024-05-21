"لقد هددوني".. كريم خان يكشف ما يريده ساسة الغرب فعلا من المحكمة الجنائية الدولية

كشف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تعرض للتهديد بسبب طلبه إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.

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وكشف كريم خان أن أحد السياسيين الغربيين قال له إن هذه المحكمة "أنشأت من أجل إفريقيا ومن أجل "السفاحين مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، بحسب تعبيره.

وتحدث خان خلال مقابلة مع CNN حول طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، وعن تلقيه تهديدات "إذا استهدفت المحكمة الجنائية الدولية إسرائيل".

وخلال الحوار، سألت المذيعة خان بشأن الانتقادات الشديدة التي تلقاها من الولايات المتحدة، لا سيما من أعضاء بالكونغرس، وأغلبهم من الجمهوريين، وذلك عبر رسالة جاء فيها "استهدفوا إسرائيل وسنستهدفكم. إذا مضيتم قدما في الإجراءات، فسنتحرك لإنهاء كل الدعم الأمريكي للمحكمة الجنائية الدولية، ومعاقبة موظفيكم وشركائكم، وحظركم وعائلاتكم من الولايات المتحدة. لقد تم تحذيرك"، فرد خان قائلا: أعتقد أن هذا تهديد، وأضاف "لقد تحدث معي بعض الساسة وكانوا صريحين للغاية وقالوا: "هذه المحكمة بنيت من أجل إفريقيا ومن أجل "السفاحين مثل بوتين"، هذا ما قاله لي أحد كبار الساسة، بحسب تعبيره.

وشدد خان على أن التهديدات "لن تثنيه عن عمله، لأننا علينا أن نفي بمسؤولياتنا كمدعين عامين، بالإخلاص للعدالة".

وكان خان أعلن أمس الاثنين، أن المحكمة تسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق 3 قادة من حركة "حماس" وهم إسماعيل هنية ويحيى السنوار ومحمد ضيف، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب.

المصدر:CNN