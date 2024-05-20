الأب الصارم.. رونالدو يذكر نجله بموعد النوم خلال نزال تاريخي بالسعودية (فيديو)

يتبع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نظاما صارما في حياته اليومية ما تساعده على الاستمرار في اللعب إلى هذه السن والظهور بمستوى عال، ويبدو أنه يطبق ذلك على نجله أيضا.

وحضر كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، مع نجله كريستيانو جونيور، النزال التاريخي في الوزن الثقيل "للفن النبيل" بين بطلي العالم، الملاكم البريطاني تايسون فيوري والأوكراني أولكسندر أوسيك، الذي جمعهما مساء السبت الماضي، في "المملكة آرينا" بالعاصمة السعودية الرياض.

کریستیانو رونالدو و نیمار جونیور، ستارگان باشگاه‌های النصر و الهلال عربستان سعودی شامگاه شنبه ۲۹ اردیبهشت مهمانان ویژه رقابت مشت‌زنی قهرمانی سنگین وزن جهان میان الکساندر اوسیک اوکراینی و تایسون فیوری انگلستانی بودند. pic.twitter.com/yVI1izgsBs — independentpersian (@indypersian) May 19, 2024

وانتشر مقطع فيديو، يظهر فيه رونالدو وهو يشير إلى الساعة ليذكر نجله بضرورة الذهاب إلى البيت من أجل ميعاد نومه والاستيقاظ مبكرا في اليوم التالي للدراسة.

الأسطورة كريستيانو يخبر ابنه جونيور أن وقت نومه قد حان في نزال الأمس 😂😂❤️❤️ pic.twitter.com/HRQPLpJvQf — عالم القوت (@GOATTWORLD) May 19, 2024

ويتربع كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، على عرش هدافي دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، برصيد 33 هدفا، قبل جولتين من نهائية الدوري.

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أما فيما يتعلق بالنزال، فقد ألحق أولكسندر أوسيك الهزيمة الأولى بمتحديه تايسون فيوري خلال مسيرته الاحترافية، بفوزه عليه بالنقاط، محققا انتصاره الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أي هزيمة.

وانضم الملاكم الأوكراني (37 عاما) إلى الأساطير أمثال محمد علي، جو لويس ومايك تايسون، كبطل موحد لكل الأوزان الثقيلة، والأول منذ اعتراف عالم الملاكمة بأربعة أحزمة في الألفية الثالثة.

وكان البريطاني لينوكس لويس آخر ملاكم فاز باللقب العالمي الموحد (ثلاثة أوزان آنذاك)، عندما تغلب على الأمريكي إيفاندر هوليفيلد في 1999.

المصدر: وسائل إعلام