تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة "روسية ليبية" ساخنة

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وصول الملاكم الروسي، دميتري بيفول، إلى العاصمة الرياض استعدادا لخوض "النزال الكبير" في الأول من يونيو المقبل.

وسيواجه دميتري بيفول، حامل حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الخفيف الثقيل، الملاكم الليبي مالك الزناد، في الأول من يونيو 2024، بالعاصمة الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي، لاستقبال الملاكم الروسي في العاصمة الرياض.

Boxer Demitry Bivol arrives in Riyadh preparing for the big fight on June 1st 🔥🥊



Book your ticket now 🎟️https://t.co/h969iadus7#RiyadhSeason#BigTimepic.twitter.com/5r51Ig68JU — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) May 19, 2024

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يذكر أن دميتري بيفول خاض آخر نزال له في العاصمة الرياض أيضا، مساء يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، وذلك ضمن بطولة "نزال اليوم الحاسم" لأبطال الملاكمة العالمية، ضمن فعاليات موسم الرياض|، وجرد فيه متحديه الإنجليزي ليندون آرثر من لقب بطل المنظمة الدولية للملاكمة (IBO).

وحقق دميتري بيفول، البالغ من العمر 33 عاما، انتصاره الثاني والعشرين منها 11 بالضربة القاضية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

المصدر: RT