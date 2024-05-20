 
مباشر

تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة "روسية ليبية" ساخنة

الرياضة

تركي آل الشيخ يعلن عن مواجهة
@Turki_alalshikh
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xks2

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، تركي آل الشيخ، وصول الملاكم الروسي، دميتري بيفول، إلى العاصمة الرياض استعدادا لخوض "النزال الكبير" في الأول من يونيو المقبل.

وسيواجه دميتري بيفول، حامل حزام رابطة الملاكمة العالمية (WBA) للوزن الخفيف الثقيل، الملاكم الليبي مالك الزناد، في الأول من يونيو 2024، بالعاصمة الرياض.

ونشر تركي آل الشيخ مقطع فيديو عبر حساباته على مواقع التوصل الاجتماعي، لاستقبال الملاكم الروسي في العاصمة الرياض.

إقرأ المزيد
أمام أنظار الأسطورة كريستيانو رونالدو.. الملاكم الروسي بيفول يحتفظ بلقب بطل العالم (فيديو)
أمام أنظار الأسطورة كريستيانو رونالدو.. الملاكم الروسي بيفول يحتفظ بلقب بطل العالم (فيديو)
إقرأ المزيد
مقتل الملاكم علي طه الملقب بـ
مقتل الملاكم علي طه الملقب بـ "علي طاوة" في بغداد

يذكر أن دميتري بيفول خاض آخر نزال له في العاصمة الرياض أيضا، مساء يوم السبت الموافق 23 ديسمبر 2023، وذلك ضمن بطولة "نزال اليوم الحاسم" لأبطال الملاكمة العالمية، ضمن فعاليات موسم الرياض|، وجرد فيه متحديه الإنجليزي ليندون آرثر من لقب بطل المنظمة الدولية للملاكمة (IBO).

وحقق دميتري بيفول، البالغ من العمر 33 عاما، انتصاره الثاني والعشرين منها 11 بالضربة القاضية، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، من دون أن يتجرع مرارة الهزيمة.

المصدر: RT 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا