رقم قياسي جديد.. رونالدو على رأس قائمة البرتغال استعدادا لـ"يورو 2024"

أعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، اليوم الثلاثاء، قائمة مؤلفة من 36 لاعبا استعدادا لخوض نهائيات بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم " يورو 2024 " في ألمانيا.

وتقدم النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو (39 عاما) قائمة منتخب البرتغال لخوض "يورو 2024" الشهر المقبل في ألمانيا، ليخوض "صاروخ ماديرا" بطولته الـ11 الكبرى مع منتخب بلاده "السيليساو الأوروبي".

وبعد عشرين سنة من أول بطولة كبرى له في كأس أوروبا 2004، على أرضه، وثماني سنوات على تتويجه باللقب القاري عام 2016، يستعد أفضل لاعب في العالم خمس مرات والمحترف حاليا مع نادي النصر السعودي، لخوض بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي في عدد المباريات الدولية (206) والأهداف الدولية (128).

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وفيما يلي تشكيلة المنتخب البرتغالي:

حراسة المرمى: ديوغو كوستا (بورتو)، خوسيه سا (وولفرهامبتون)، روي باتريسيو (روما).

خط الدفاع: أنطونيو سيلفا (بنفيكا)، دانيلو بيريرا (باريس سان جيرمان)، ديوغو دالوت (مانشستر يونايتد)، غونسالو إيناسيو (سبورتينغ)، جواو كانسيلو (برشلونة)، نيلسون سيميدو (وولفرهامبتون)، نونو منديز (باريس سان جيرمان)، بيبي (بورتو)، روبن دياز (مانشستر سيتي).

خط الوسط: برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد)، جواو نيفيز (بنفيكا)، جواو بالينيا (فولهام)، أوتافيو مونتيرو (النصر السعودي)، روبن نيفيز (الهلال السعودي)، فيتينيا (باريس سان جيرمان).

خط الهجوم: برناردو سيلفا (مانشستر سيتي)، كريستيانو رونالدو (النصر السعودي)، ديوغو جوتا (ليفربول)، فرانسيسكو كونسيساو (بورتو)، غونسالو راموس (باريس سان جيرمان)، جواو فيلكس (برشلونة)، بيدرو نيتو (وولفرهامبتون) ورافاييل لياو (ميلان).

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ومن المقرر أن يستهل منتخب البرتغال مشواره في نهائيات النسخة الـ17 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024"، بمواجهة نظيره التشيكي، يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024، وذلك في المباراة الافتتاحية للمجموعة السادسة (F) التي تضم أيضا منتخبي تركيا وجورجيا.

المصدر: "@selecaoportugal"