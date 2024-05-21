رونالدو يعلق على تشكيلة منتخب بلاده لـ"يورو 2024"

أعرب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن سعادته العارمة بتمثيل منتخب بلاده في نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2024" في ألمانيا.

وأعلن الإسباني روبرتو مارتينيز، المدير الفني لمنتخب البرتغال، التشكيلة النهائية لخوض البطولة القارية خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، وبوجود 26 لاعبا، والتي ضمنت الأسطورة كريستيانو رونالدو، على عكس مدربين آخرين فضلوا اختيار تشكيلة مبدئية قبل إعلان التشكيلة النهائية قبل أيام من انطلاق المسابقة.

وشهدت تشكيلة منتخب المرشح للمنافسة على لقب "يورو 2024" في ألمانيا، وجود ثلاثة لاعبين من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين، فإضافة إلى رونالدو ضمنت التشكيلة زميله أوتافيو لاعب النصر، وروبن نيفيز لاعب خط وسط نادي الهلال.

كما اختار مارتينيز المدافع المخضرم بيبي الذي قدم موسما قويا مع ناديه بورتو رغم أنه يبلغ من العمر 41 عاما.

وأظهر كريستيانو رونالدو سعادته الكبيرة بوجوده على رأس تشكيلة البرتغال في "يورو 2024"، بنشره صورة عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، معلقا عليها: "فخور بتمثيل البرتغال مرة أخرى في بطولة أوروبا، دعونا نفعل كل شيء.. ".

Orgulhoso por voltar a representar Portugal no Euro. Vamos com tudo! #PartilhaAPaixãopic.twitter.com/48D7P6mYac — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) May 21, 2024

وسيخوض رونالدو البالغ من العمر 39 عاما، بطولته القارية السادسة، في رقم قياسي لصاحب الرقم العالمي في عدد المباريات الدولية (206) والأهداف الدولية (128).

إقرأ المزيد

إقرأ المزيد

يذكر أن ألمانيا ستستضيف نهائيات بطولة "يورو 2024" خلال الفترة من 14 يونيو وحتى 14 يوليو 2024، على عشرة ملاعب في عشر مدن مختلفة.

وستكون هذه المرة الثالثة التي تقام فيها مباريات نهائيات بطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، على الأراضي الألمانية، والمرة الثانية في ألمانيا الموحدة.

فقد استضافت ألمانيا الغربية السابقة نسخة عام 1988، وجرت أربع مباريات في "يورو 2020" متعدد الجنسيات في ميونخ. ومع ذلك ستكون هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها المسابقة في ألمانيا الشرقية السابقة مع لايبزيغ كمدينة مضيفة.

المصدر: وكالات