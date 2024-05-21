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بعد قراره المفاجئ.. كروس يتلقى رسالة من رونالدو

الرياضة

بعد قراره المفاجئ.. كروس يتلقى رسالة من رونالدو
AFP /Matthias Schrader
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حرص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، على توجيه رسالة لزميله السابق الألماني توني كروس، نجم فريق ريال مدريد، الذي أعلن اعتزاله عقب "يورو 2024".

وعلق رونالدو، عبر حسابه على منصة "إنستغرام"، على بيان الاعتزال الخاص بكروس، قائلا: "شكرا على كل شيء يا توني! يا له من شرف أنني زاملتك في الملعب.. كل التوفيق لك في المستقبل!".

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ولعب رونالدو إلى جانب توني كروس في فريق ريال مدريد من عام 2014 وحتى رحيل "صاروخ ماديرا" إلى صفوف نادي يوفنتوس الإيطالي صيف 2018.

يذكر أن توني كروس (34 عاما) دافع عن ألوان ريال مدريد لمدة 10 سنوات، وشارك في 463 مباراة، حقق خلالها 22 لقبا، وهي: 4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا، 5 ألقاب لكأس العالم للأندية، و4 ألقاب لكأس السوبر الأوروبي، و4 ألقاب في الدوري الإسباني، ولقب وحيد في كأس ملك إسبانيا و4 ألقاب في كأس السوبر الإسباني.

المصدر: "instagram/cristiano" 

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