أولى صفقات الدوري السعودي.. الشباب يتفق مع زميل رونالدو (فيديو)

نجح مسؤولو نادي الشباب السعودي لكرة القدم، في الاتفاق مع البرتغالي رافا سيلفا، جناح نادي بنفيكا من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبحسب ما نشرته صحيفة الرياضية السعودية، فإن نادي الشباب اتفق مع رافا سيلفا، من أجل ضمه خلال الميركاتو الصيفي 2024، في صفقة انتقال حر.

وأشارت الصحيفة إلى أن، إدارة نادي الشباب نجحت في الاتفاق مع الجناح البرتغالي لمدة 3 سنوات مقبلة.

8 دقائق من اللاعب ( رافا سيلفا ) متعدد المراكز وصاحب إنتاجية تهديفية بشكل خارق :



• يلعب كجناح أيمن

• يلعب كجناح أيسر

• يلعب كمهاجم

• يلعب خلف المهاجم



هذا الموسم ساهم بـ 36 هدف في الموسم كامل سجل 22 هدف .. صنع 14 هدف 🥶🐐#رافا_سيلفا_مطلبنا_يالمنجمhttps://t.co/ANZ9i1LSVspic.twitter.com/zYG2w5OyRV — عــمــار (@amm1947r) May 13, 2024

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وأوضحت "الرياضية"، أن الأمور تمت بين محمد المنجم، رئيس نادي الشباب والبرتغالي رافا سيلفا ويتبقى فحسب لإتمام الصفقة بشكل نهائي موافقة برنامج الاستقطاب.

وكشف المصدر عن أن صفقة رافا سيلفا مع نادي الشباب سيتم حسمها خلال الأيام القليلة المقبلة في ظل إعجاب اللاعب بمشروع الليوث الذي قدم له من قبل محمد المنجم، رئيس النادي.

يذكر أن رافا سيلفا (31 عاما) توج بلقب بطل كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2016" مع منتخب البرتغال بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي الحالي.

المصدر: وسائل إعلام