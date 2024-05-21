مصر.. سر إغلاق متاجر عمر أفندي الشهيرة

شهد اجتماع لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر بمجلس النواب في مصر، طرح تساؤلات عن سر غلق عمر أفندي الشركة الحكومية المصرية وسلسلة المتاجر التابعة للشركة منذ 1856.

إقرأ المزيد

في البداية طرح النائب محمد كمال مرعي، تساؤلا عن "عمر أفندي" قائلا: "هل عمر أفندي قفل؟"، وبدورها ردت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة: "عمر أفندي قفل بسبب الطمع، لأن مركز تحديث الصناعة عندما حصل عليه، الناس استكترت إن وزارة التجارة والصناعة تاخده"

وقالت دعاء سليمة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إنه لولا إطلاق علامة "صنع في مصر" كانت الحرف التراثية واليدوية اندثرت، وهو ما قام به مركز تحديث الصناعة، والذي أطلق خريطة تكتلات لتلك الحرف.

ونوهت: "عمر افندي قفل بسبب الطمع، لأن مركز تحديث الصناعة عندما حصل عليه، الناس استكترت إن وزارة التجارة والصناعة تأخده"

وأوضحت: "طلبوا مننا نمشي بعدما جهزنا المكان على أعلى مستوى، مشيرة إلى أنه كانت تتم دعوة السفراء لرؤية الحرف اليدوية. والتراثية".

وأكدت أن الإخفاق لم يكن من جانب وزارة التجارة والصناعة ومركز تحديث الصناعة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية