أكد المحلل السياسي الأوكراني كونستانتين بوندارينكو أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن حذر أوكرانيا بشكل مبطن من أن المساعدة العسكرية الأمريكية قد تتوقف.

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وقال بوندارينكو في بث على قناة "بوليتيكو" على "يوتيوب": "إذا تحدثنا عن لويد أوستن والولايات المتحدة، فإنهم يوجهون الآن إلى القيادة الأوكرانية إشارات مبطنة، مضمونها بأن لدى القيادة الأوكرانية عدة أسابيع لإظهار بعض التقدم الميداني على الأقل، إذا لم يكن هذا التقدم موجودا، وإذا استمرت أوكرانيا في تلقي الهزائم، وإذا اضطرت إلى التراجع أكثر، فسيكون من المستحيل الاعتماد فقط على المساعدات الأمريكية العسكرية، سيكون من الضروري اتخاذ قرار بشأن عملية التفاوض".

ووفقا له، وهذا قرار مؤلم لنظام لكييف، فإن المفاوضات ونهاية الصراع ستحرم فلاديمير زيلينسكي من السلطة وستطيح بجزء كبير من النخب الأوكرانية المستفيدة من الصراع.

وفي وقت سابق، قيم وزير الدفاع الأمريكي الوضع في مقاطعة خاركوف بأنه صعب وخطير بالنسبة لأوكرانيا.

وقال أوستن قبل بدء اجتماع فريق الاتصال المعني بتقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا إن الاجتماع يأتي في "لحظة حساسة" وأن القوات الروسية "ستحاول المضي قدما في الأسابيع المقبلة" لإنشاء منطقة عازلة.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت الماضي أن قواتها حررت بلدة ستاريتسا في مقاطعة خاركوف، لتضاف إلى 12 بلدة تم تحريرها في المنطقة خلال الأسبوع الماضي.

المصدر: بوليتيكو