مصر.. مأساة مروعة في مياه نهر النيل

يكثف رجال الأمن في مصر جهودهم للبحث عن ناجين في حادث غرق ميكروباص من أعلى معدية في الرياح البحيري بمنشأة القناطر في الجيزة "معدية أبو غالب" بمياه نهر النيل.

إقرأ المزيد

وسقطت صباح اليوم الثلاثاء سيارة ميكروباص محملة بعدد من الفتيات، وتعرضت بعضهن للغرق، بينما تم إنقاذ ما يقرب من 10 منهن، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري لانتشال الضحايا.

مصدر أمني أفاد بأن السيارة "كانت تقل نحو 20 عاملة أصل إقامتهم محافظة المنوفية في طريقهم إلى محل عملهم".

وتعمل قوات الأمن للقبض على سائق الميكروباص الذي سقط في مياه النيل، ليتم التحقيق معه حول الواقعة بعد هروبه ولكشف ملابسات الحادث بالكامل.

المصدر: اليوم السابع