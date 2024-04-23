مصر.. غرق حفيد داعية إسلامي مشهور في نهر النيل

أعلن صالح مصطفى العدوي، نجل الداعية الشهير مصطفى العدوي، عن وفاة نجل أخته ويدعى مصطفى وهو حفيد الداعية المشهور.

وكتب صالح عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: انا لله وانا ليه اليه راجعون، لطفك بنا يارب حادث وقوع في النهر، وفاة مصطفى بن اختي نسال الله ان يجعله ذخرا لوالديه في الجنه، وإصابه نهي وعبدالرحمن اخواني نسال الله ان يشفيهم ويعافيهم وان لا يرينا فيهم مكروه، دعواتكم بالله عليكم.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في مصر أن أسرة الداعية المصري تعرضت لحادث أدى لسقوطهم في نهر النيل.

المصدر: RT + القاهرة 24