مراسل RT: تشييع مليوني للرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي في مدينة قم (فيديو)

بدأت يوم الثلاثاء مراسم تشييع جثامين الرئيس الإيراني ومرافقيه من مدينة تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية حيث سقطت المروحية التي كانت تقلهم ما أسفر عن مصرع كل ركابها.

وتستمر المراسم لأيام وتمر بمدن إيرانية من تبريز إلى قُم وبيرجند وطهران، وصولا إلى مشهد حيث ستوارى الجثامين مثواها الأخير.

وشهدت مدينة قم تشييعا مليونيا للرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، حيث تم تشييع الجثامين من حرم السيدة المعصومة عليها السلام الى مسجد جمكران المقدس.

وأعلنت لجنة تنظيم مراسم تشييع ضحايا حادثة تحطم المروحية الرئاسية في إيران تفاصيل تشييع ودفن جثامينهم في طهران وباقي المدن وبحضور وفود أجنبية.

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ووفقا لما أعلنته اللجنة بدأت مراسم التشييع في محافظة آذربايجان الشرقية عند الساعة التاسعة والنصف من صباح يوم الثلاثاء في مدينة تبريز.

ومساء الثلاثاء ستجري مراسم الوداع في المصلى الكبير للعاصمة طهران (مصلى الإمام الخميني).

وستقام صلاة الجنازة عند الساعة السابعة والنصف من صباح الأربعاء في جامعة طهران ثم تشييع الجماهير للجثامين نحو ساحة آزادي غرب العاصمة.

وفي الساعة الرابعة عصرا من يوم الأربعاء تجري مراسم التأبين بحضور وفود أجنبية عالية المستوى في طهران.

ويوم الخميس يشيع أهالي محافظة خراسان الجنوبية جثمان الرئيس في مدينة بيرجند في الساعة الثامنة صباحا، وظهر اليوم ذاته تجري مراسم تشييع ودفن جثمان آية الله رئيسي في مدينة مشهد.

وأعلنت الرئاسة الإيرانية صباح الاثنين 20 مايو عن مقتل رئيسي وعبداللهيان ومسؤولين آخرين إثر سقوط مروحيتهم خلال عودتهم من منطقة خدا آفرين على الحدود المشتركة مع أذربيجان باتجاه مدينة تبريز.

المصدر: RT + إرنا