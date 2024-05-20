حرق جثتها وألقاها بالمقبرة.. الأمن المصري يلقي القبض على المتهم بقتل "عروس المنيا" (صور + فيديو)

ألقت قوات الأمن المصرية في محافظة المنيا القبض على المتهم بقتل وحرق عروس المنيا التي تدعى منة الله رفعت.

وعثر على جثة الضحية منة (20 عاما) محروقة داخل مقابر الشيخ عطا في مركز بني مزار.

وتوصلت تحريات الأجهزة الأمنية إلى أن المتهم استدرج الضحية التي تعمل في شركة للقروض وأنهى حياتها ومثل بجثتها.

وفي التفاصيل التي هزت محافظة المنيا، ذكر موقع "القاهرة 24" أن بلاغا ورد إلى الأجهزة الأمنية يفيد بالعثور على جثة فتاة محروقة داخل مقابر الشيخ عطا في مركز بني مزار التابع إلى محافظة المنيا.

وانتشرت حالة كبيرة من الحزن بين أهالي محافظة المنيا بعد العثور على جثتها وخاصة أنها تغيبت عن منزلها منذ عدة أيام في ظروف غامضة إلى أن تم العثور على جثتها داخل المقابر.

وشارك عدد كبير من أهالي محافظة المنيا مساء الاثنين في مراسم تشييع جنازة منة إلى مثواها الأخير.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة الفتاة الضحية مطالبين بسرعة الكشف عن تفاصيل الواقعة.

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ونشرت وسائل إعلام مصرية صورة المتهم الذي ألقي عليه القبض وقالت إنه يدعى علي "أ. ع." من إحدى قرى شرق النيل بمجلس قروى أبو جرج وجار التحقيق معه لكشف ملابسات الواقعة.

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المصدر: "القاهرة 24"