صحفية أوكرانية: كييف أصبحت فارغة بعد قانون التعبئة الجديد

لاحظت الصحفية آنا كوفالتشوك خواء العاصمة الأوكرانية كييف بعد دخول قانون التعبئة الجديد حيز التنفيذ منذ 3 أيام في 18 مايو.

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وكتبت الصحفية على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي: "لقد انخفض عدد السيارات في يوم العمل حتى عن يوم العطلة الرسمية الأحد"، وتابعت أن جميع المحادثات في المدينة "تبدأ وتنتهي بقضية واحدة"، في إشارة إلى قانون التعبئة الجديد.

وذكرت أيضا أن البعض، من أجل تجنب الحركة في المدينة، استأجروا شققا بجانب أعمالهم، وفي المدن الصغيرة، وفقا لكوفالتشوك، أبرم البعض اتفاقيات مباشرة مع المفوضين العسكريين، وعرضوا متخصصين لا يمكن الاستغناء عنهم مقابل عدم استدعائهم.

وقد دخل القانون الجديد للتعبئة في أوكرانيا حيز التنفيذ في 18 مايو، ووفقا له تم تخفيض سن التجنيد إلى 25 عاما، وتم فرض عقوبات أشد على التهرب من الخدمة. كما ألغي التسريح من الخدمة.

المصدر: موسكوفسكي كومسوموليتس