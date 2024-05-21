سخرية تطال زيلينسكي بعد تهنئته للويس أبي نادر

سخر ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي من الرئيس الأوكراني المنتهية ولايته فلاديمير زيلينسكي بعد أن هنأ رئيس جمهورية الدومينيكان لويس أبي نادر بفوزه في انتخابات بلاده.

وكتب زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس": "مبروك للويس أبي نادر على فوزه في الانتخابات، أتمنى له كل النجاح في تحقيق مصالح الشعب الدومينيكي، نحن نقدر دعم جمهورية الدومينيكان لسيادة أوكرانيا وسلامتها الإقليمية".

Congratulations to @LuisAbinader on his convincing elections victory. I wish him every success for the benefit of the Dominican people.



We appreciate the Dominican Republic's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity.



I look forward to working together to… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 20, 2024

ورد أحد الناشطين على منشور زيلينسكي: "عليك أن تفكر قليلا فقط، لا يحق لك أن تقدم التهاني على الفوز بالانتخابات في بلد آخر عندما لا تكون لديك انتخابات في أوكرانيا".

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وقال ناشط آخر: "وماذا عنك أنت؟ هل قررت إجراء الانتخابات؟".

وجاء في تعليق آخر: "مرحبا، سمعت أنك أصبحت اليوم ديكتاتورا، تهانينا، آمل ألا تحصل على فلس واحد من المساعدة الغربية بعد الآن".

ورأى ناشط آخر أن زيلينسكي لم يعد قادرا على التفاوض مع روسيا بصفته رئيسا لأوكرانيا، وأوضح: "لقد ألغيت انتخاباتك، ومن اليوم فصاعدا لم تعد رئيسا لأوكرانيا في نظر روسيا. والآن لن يتفاوضوا معك. سيكون عليك قبول الشروط التي سيتم فرضها عليك بالكامل. كم مرة حاولوا تقديم الحلول لك؟ لكنك أصدرت مرسوما بمنع التفاوض".

انتهت فترة ولاية زيلينسكي يوم أمس 20 مايو، بعد أن ألغى الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا.

المصدر: منصة "إكس"