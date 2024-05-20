بوريل يعلق على قرار الجنائية الدولية بشأن إسرائيل و"حماس"

علق المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بشأن السعي لإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيل و"حماس".

وكتب بوريل على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي، يوم الاثنين: "آخذ بعين الاعتبار قرار مدعي المحكمة الجنائية الدولية بتقديم الطلب حول إصدار مذكرات الاعتقال بحق يحيى السنوار ومحمد الضيف وإسماعيل هنية وبنيامين نتنياهو ويواف غالانت".

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وأضاف أن "كافة الدول التي صادقت على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية أن تنفذ قرارات المحكمة".

يذكر أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية كريم خان كان قد أعلن عن طلبه بإصدار مذكرات اعتقال بحق كل من رئيس الوزراء ووزير الدفاع الإسرائيليين، إلى جانب قادة "حماس"، بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وقد أعلنت إسرائيل والولايات المتحدة عن رفضهما لقرار المدعي العام.

المصدر: تاس