ميشوستين يطلع على سيارات VOLGA الروسية الجديدة (صور+فيديو)

أجرى رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين زيارة لمعرض "الصناعة الرقمية لروسيا الصناعية" (CIPR-2024)، اطّلع خلالها على النماذج الجديدة لسيارات VOLGA الجديدة.

وخلال الزيارة تعرّف ميشوستين على 3 إصدارات جديدة من سيارات VOLGA، هي: VOLGA C40 من فئة D سيدان، وVOLGA К30 من فئة C كروس، وVOLGA K40 من فئة D كروس.

وأثناء اطّلاعه على المركبات وتصاميمها أعطى ميشوستين توجيهاته للخبراء بضرورة إنتاج جميع مكونات هذه السيارات في روسيا، وخصوصا المكونات غير المعقدة من النواحي التقنية.

وأشار القائمون على جناح VOLGA إلى أن جميع الطرازات سيستخدم فيها محرك بنزين حديث وفعال واقتصادي بقوة 188 حصانا وعزم 300 نيوتن متر، وسيدعم هذا المحرك بناقل سرعة أوتوماتيكي بـ 7 سرعات، سيوفر لهذه السيارات تسارعا ممتازا.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارات الجديدة حصلت على أنظمة المساعدة الذكية للسائق، وجهّزت بأنظمة مولتيميديا دمجت فيها البرامج والتطبيقات المطورة في روسيا، والتي حظيت بشعبية كبيرة بين سائقي السيارات في روسيا خلال الأعوام الأخيرة.

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والعام الجاري ستبدأ عملية إنتاج السيارات الجديدة في المعامل التابعة لعلامة VOLGA في نيجني نوفغورود، وستطلق الدورة الكاملة لإنتاج هذه المركبات عام 2025.

المصدر: وكالات روسية