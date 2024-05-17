"KAMA" الروسية تكشف عن سعر سيارتها الكهربائية المميزة

كشفت شركة "KAMA" الروسية عن سعر سيارة "Atom" الكهربائية التي طورتها لتكون مميزة من حيث التصميم والمواصفات التقنية.

حول الموضوع قال مدير الشركة، إيغور بوفارازدنيوك:"نظرا للتغيرات التي تطرأ على واقع الأسواق، لم نعلن بعد عن السعر الدقيق الذي ستطرح فيه سيارة Atom ، لكن سعرها سيتراوح ما بين 2.5 إلى 3.5 مليون روبل (27.4 _38.4 ألف دولار تقريبا)، تكلفة السيارة بالنسبة للعملاء الذين أجروا طلبات شراء مسبقة ستعتمد على واقع الأسواق أيضا، لكن هؤلاء العملاء سيحصلون على سياراتهم بشكل أسرع بعد بدء عملية الإنتاج التسلسلي للسيارة".

وأشار بوفارازدنيوك إلى أن شركة "KAMA" تجتذب شركاء صينين للتعاون معهم في مشروع تطوير سيارة "Atom"، والتي من المفترض أن تبدأ عمليات إنتاجها التسلسلي عام 2025. وقال:"أي علامة إنتاج سيارات في العالم حاليا، وأينما كانت، يجب عليها أن تتعاون مع الشركاء الصينيين، لأن الصين أصبحت مركزا رئيسيا في مجال تطوير وسائل النقل الكهربائية".

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وحصلت سيارة "Atom" على هيكل كروس أوفر بتصميم مميز تم تطويره بالتعاون مع مكتب تصاميم إيطالي، ويبلغ طولها 399 سم، وعرضها 178 سم، وارتفاعها 161 سم.

وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن السيارة ستكون قادرة على التسارع من 0 إلى 100 كلم/سا في غضون 8 ثوان، كما أن بطارياتها تكفي لقطع 500 كلم بالشحنة الكاملة.

المصدر: نوفوستي