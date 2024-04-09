إطلاق مبيعات Lada Granta الجديدة المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي

أعلنت شركة "AvtoVAZ" عن بدء مبيعات سيارات Lada Granta الجديدة المزودة بناقل حركة أوتوماتيكي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"تعلن شركة AvtoVAZ عن بدء مبيعات سيارات Lada Granta المجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي كلاسيكي، نماذج هذه السيارات وصلت إلى صالات الوكلاء".

وتبعا للبيان فإن نواقل الحركة الأوتوماتيكية تم تثبيتها على نماذج Granta من فئتي سيدان وليفتباك، وستبدأ أسعار نماذج السيارات من فئة ليفتباك من مليون و176 ألف روبل (نحو 12700 دولار)، فيما ستبدأ أسعار نسخ السيدان من مليون و247 ألف روبل (نحو 13400 دولار).

وكانت شركة "AvtoVAZ" قد أعلنت العام الماضي عن إدخال تعديلات على سيارات Lada Granta، وأشارت إلى أن النسخ الجديدة من هذه السيارت جهّزت بمحرك بنزين بسعة 1.6 ليتر يولد عزما يعادل 90 حصانا، كما زوّدت بنظام صوتيات معدّل ومكبرات صوت جديدة، وأنظمة تدفئة للمقاعد الأمامية والزجاج والمرايا الجانبية، ومكيف جديد، وعجلات 185/55 بمقاس 15 إنشا.

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وحصلت سيارات Granta على نظام ABS جديد للمكابح، ونظام منع الانزلاق، ونظام Drive Active، وتقنيات ERA-GLONASS الروسي لتحديد المواقع، ومصابيح جديدة تعمل بتقنيات LED.

المصدر: نوفوستي