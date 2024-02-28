روسيا.. "Lada Vesta" تعود للأسواق بمحركات جديدة

أعلنت شركة "AvtoVAZ" الروسية أنها بدأت عملية الإنتاج التسلسلي لسيارات "Lada Vesta" المزودة بمحرك جديد وناقل حركة أوتوماتيكي.

وجاء في بيان صادر عن الشركة:"بدأت عمليات الإنتاج التسلسلي الضخم لسيارات Lada Vesta المزودة بمحرك 1.8 Evo الجديد الذي يولد عزما يعادل 122 حصانا، والمجهزة بناقل حركة أوتوماتيكي".

وأشارت "AvtoVAZ" إلى أن المحرك الجديد اجتاز دورة كاملة من اختبارات المصنع والاختبارات على الطرقات، وتمت معايرة أنظمة التحكم الإلكترونية للمحرك وعلبة السرعة خصيصا لسيارات Vesta، ولتركيب علب السرعة الأوتوماتيكية تم تحديث أنظمة الوقود والفرامل في هذه السيارات، وتم تركيب قواعد دعم جديدة للمحرك فيها.

وتبعا للشركة فإن ناقل الحركة الأوتوماتيكي سيركب على جميع نماذج سيارات Vesta الجديدة، بما فيها نماذج "سيدان" و"سيدان كروس" وSW وSW Cross، وسيتم الإعلان عن أسعار المركبات الجديدة في وقت لاحق.

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وستجهّز سيارات "Vesta" الجديدة بشاشات لمس متطورة بحجم 10 بوصات، يمكن إقرانها مع الهواتف والأجهزة الذكية، وأنظمة لتحديد المواقع، وأنظمة تدفئة للمقاعد والمقود، وحساسات مسافات أمامية وخلفية، ووسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث.

المصدر: إزفيستيا