روسيا.. محركات جديدة بمواصفات مميزة للسيارات الكهربائية

تمكن علماء من جامعة الأورال الحكومية الروسية من تطوير محركات بمواصفات خاصة، قد تحدث نقلة نوعية في عالم السيارات الكهربائية.

وتبعا للعلماء فإن "المحركات الجديدة هي عبارة عن وحدة متكاملة معقدة، تجتمع فيها أقسام من العجلة، ومحرك كهربائي للدفع، وعلبة تروس، ونظام فرامل، ومنظومة تبريد، لذا يمكنها تأدية عدة مهام في وقت واحد".

وحول الموضوع قال الأستاذ والخبير في تقنيات الكهرباء والميكانيك في الجامعة، سيرغي غاندجا:"المشكلة الأساسية في جميع المحركات الكهربائية التي تركب على عجلات المركبات حاليا هي أبعادها وأوزانها الكبيرة أو نطاقها المحدود للتحكم بالحركة، وهذا يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة في المركبة، لذا تعاون الأستاذ في العلوم التقنية إيفان تشيدوك مع مجموعة من العلماء الشباب، وتمكنوا من حل مشكلة نطاق سرعة الدوران، وطوروا محركات تركّب على عجلات المركبات الكهربائية، أبعادها أصغر بنسبة 25% مقارنة بالمحركات الموجودة حاليا، وفي المستقبل سيكون من الممكن استعمالها مع السيارات والشاحنات الكهربائية".

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ومن المفترض أن يساهم استخدام المحركات التي تثبت على عجلات المركبات الكهربائية في تحسين قدرات عمل المركبات بشكل كبير، كما يشير بعض العلماء إلى أن السيارت المجهزة بمثل هذه المحركات قادرة على توفير الطاقة بنسبة 20% مقارنة بالسيارات المجهزة بمحركات كهربائية تقليدية، كما تقطع مسافات أطول بالشحنة الواحدة للبطارية.

المصدر: cheltv.ru