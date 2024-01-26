روسيا تطرح سيارة شبابية أنيقة ومتطورة

أعلن مصنع Avtotor في كالينينغراد أنه سيبدأ قريبا بطرح سيارات Kaiyi X7 Kunlun في الأسواق الروسية.

وتتميز هذه السيارة بتصميمها الخارجي الأنيق، وخصوصا شكل واجهتها الأمامية، كما حصلت المركبة على مصابيح LED مميزة التصميم أيضا، وجهّزت بسقف بانورامي كبير.

تأتي نسخ السيارة المخصصة للسوق الروسية بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، هيكلها أتى بطول 4 أمتار و70 سم، وبعرض 196 سم، وارتفاع 170 سم، ومسافة الخلوص الأرضي فيه 210 ملم.

وحصلت هذه السيارات على صندوق خلفي بسعة 546 لتر، يمكن زيادة هذه السعة إلى 1566 ليتر بطي الصف الخلفي من المقاعد، وستطرح في روسيا بألوان أساسية هي الأبيض والأزرق والرمادي والرمادي الداكن والأرجواني.

إقرأ المزيد

وجهّزت قمرة هذه المركبات بأربع وسادات أمان هوائية لحماية الركاب أثناء الحوادث، وزوّدت بمقاعد فيها أنظمة تدفئة، وجهّزت واجهة القيادة فيها بشاشة لمس متطورة بمقاس 14.6 بوصة.

وستطرح هذه المركبات في روسيا بعلب سرعة أوتوماتيكية تعمل مع نوعين من المحركات، محركات توربينية بسعة 1.6 ليتر وعزم 186 حصانا، ومحركات توربينية بسعة 2.0 ليتر وعزم 238 حصانا.

المصدر: moto1