من يمثل إيران؟.. وزراء خارجية "شنغهاي" يبدؤون اجتماعهم في أستانا بدقيقة صمت على رئيسي

انطلق في أستانا عاصمة كازاخستان اليوم الثلاثاء اجتماع لمجلس وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون، لبحث عدد من الملفات الإقليمية والدولية، وكذلك مسألة انتخاب أمين عام جديدة للمنظمة.

وقبل بدء الاجتماع وقف المشاركون دقيقة صمت حدادا على أرواح الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان والمسؤولين الآخرين الذين لقوا مصرعهم بحادث تحطم مروحية الأحد الماضي.

إقرأ المزيد

ويترأس الوفد الإيراني في الاجتماع نائب وزير الخارجية للدبلوماسية الاقتصادية مهدي صفري، وليس علي باقري كني، الذي تم تكليفه أمس بمهام وزير الخارجية بدلا من عبد اللهيان.

ويتضمن جدول أعمال الاجتماع الوقوف على سير الاستعدادات لقمة المنظمة المقررة في 3-4 يوليو المقبل، وبحث عدد من القضايا الدولية والإقليمية الملحة، مع التركيز على آفاق مواصلة تطوير "شنغهاي للتعاون" وتكيفها مع ظروف بلورة نظام عالمي جديد.

كما سيبحث المشاركون في الاجتماع الترشيحات لمنصب الأمين العام الجديد لـ"شنغهاي" ومدير اللجنة التنفيذية للهيئة الإقليمية لمكافحة الإرهاب التابع للمنظمة شنغهاي للتعاون، كما سيقوم الاجتماع بإعداد مجموعة من الوثائق المختلفة التي ستحال إلى قادة الدول الأعضاء للموافقة عليها.

وتم تأسيس منظمة شنغهاي للتعاون في 15 يونيو 2001 في شنغهاي. وفي البداية كانت تضم ست دول – هي روسيا وكازاخستان وقرغيزستان والصين وطاجيكستان وأوزبكستان، قبل أن تنضم إليها الهند وباكستان عام 2017، تبعتهما إيران في عام 2023.

وتتولى كازاخستان رئاسة منظمة شنغهاي للتعاون في الفترة من 5 يوليو 2023 إلى يونيو 2024. ومن المقرر عقد قمة للمنظمة في الفترة من 3 إلى 4 يوليو المقبل في أستانا.

المصدر: RT + وكالات