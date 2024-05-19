وزراء خارجية شنغهاي للتعاون ينظرون في أستانا في الترشيحات لمنصب أمين عام المنظمة الجديد

أفادت الخارجية الروسية بأنه من المقرر أن ينظر وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون في الاجتماع القادم في أستانا يومي 20 و21 مايو في ترشيح أمين عام جديد للمنظمة.

وجاء في بيان الوزارة: "سيبحث الوزراء القضايا الرئيسية المتعلقة بالوضع الحالي في منظمة شنغهاي للتعاون، وسيتبادلون وجهات النظر حول المشاكل الإقليمية والدولية الحالية. وسيتم إيلاء اهتمام خاص لمحتوى اجتماع مجلس رؤساء الدول منظمة شانغهاي للتعاون في الفترة من 3 إلى 4 يوليو في أستانا - الحدث الرئيسي لرئاسة كازاخستان في المنظمة".

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وسيدرس الوزراء كذلك، الترشيحات لمنصب الأمين العام ومدير اللجنة التنفيذية لمنظمة شنغهاي للتعاون.

ووفقا للبيان، في إطار أجندة السياسة الخارجية سيكون الموضوع المهيمن، هو تشكيل بنية النظام العالمي الجديد.

وأضاف البيان: "ينطلق الجانب الروسي من أن أحد العوامل المهمة للتفاعل في المرحلة الحالية يجب أن يكون خلق محيط من الأمن المتساوي وغير القابل للتجزئة، في أوراسيا على أساس التفاعل الوثيق بين الدول الأوراسية نفسها دون أي وجود أو تدخل خارجي".

وأشارت الوزارة الروسية، إلى أنه من المقرر خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول الوضع في قطاع غزة والشرق الأوسط ككل، وتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأضافت الوزارة: "من المتوقع أن تحتل قضايا مساعدة منظمة شنغهاي للتعاون لتحقيق الاستقرار في أفغانستان مكانة خاصة، نظرا لأهمية هذا العامل لأمن منطقة منظمة شنغهاي للتعاون".

المصدر: تاس